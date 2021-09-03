Голикова: более 40% выпускников учебных заведений приезжают работать в место жительства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 41% выпускников после окончания учебных заведений возвращаются работать в место своего жительства. Это позитивный тренд последних лет, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Если говорить о перетоках, которые сегодня сложились, то порядка 41% молодых людей возвращаются после окончания учебного заведения к месту своего жительства. Мы это видим по системе мониторинга, который сегодня ведется в рамках портала "Работа в России". Это очень приятно, вполне возможно, что это тренд последнего времени, но какое-то время назад мы, наоборот, наблюдали сдвижку к западу, к европейской части страны", - отметила она на марафоне "Новое знание".

По ее словам, это было не только явлением внутренней миграции, но и изменением "мотивации поведения" среди молодежи. "Это откладывание рождения, это большее время, чтобы найти работу, стабильно работать, добиться уважения в коллективе, добиться изменений в карьере. Сегодня наши стремления направлены на то, чтобы создать условия для этого по всей страны, но, конечно, это небыстро", - добавила она.

Вице-премьер отметила, что сегодня правительство вместе с партией "Единая Россия" отрабатывает проект по молодежной занятости. "В период пандемии мы увидели, что самая неблагополучная группа - это молодые люди, но с оговоркой, молодые люди, которые практически не имеют ни среднего профессионального, ни высшего образования, они просто окончили школу. Это достаточный процент, и мы хотим, чтобы эти молодые люди нашли себя", - пояснила она.

В этом году переобучение в рамках проекта должна пройти 170 тыс. человек, 75 тыс. уже такую переподготовку прошли, добавила Голикова. "Мы пытаемся связать это с будущими работодателями: не чтобы человек поучился и снова ушел в никуда, а чтобы он нашел себя и нашел работу. Это, конечно, очень трудный процесс, это не всегда удается, скажу честно, но это то, чем мы должны заниматься. Проект, который мы делаем, направлен надолго - до 2030 года", - заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ отметил относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14% до 16% сегодня, но показатель не является катастрофическим.