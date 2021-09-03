Лавров заявил, что гендерный баланс в российской дипломатии меняется в пользу женщин

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Постепенное смещение гендерного баланса студенческого состава МГИМО в пользу представительниц слабого пола влечет за собой аналогичные кадровые перемены в МИД России. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что неизменно интересуется, как "идет формирование корпуса студентов МГИМО, потому что это напрямую потом влияет на то, как формируется штат МИД".

"Среди выпускников МГИМО в 1990 году было 304 человека мужского пола и 110 женского, - напомнил он. - Уже в те времена это были цифры примерно одного порядка, но сейчас гендерный баланс грубо нарушен в пользу прекрасного пола. Так, в 2014 году МГИМО окончили 757 юношей и 1066 девушек. Эта тенденция наблюдается в последние 7-8 лет, на протяжении которых число студенток стабильно превышает число студентов".

По словам министра, аналогичная тенденция, хотя и не столь ярко, проявляется и в притоке кадров в МИД. "Количество девушек в относительном выражении постоянно растет и теснит мужчин, - пояснил Лавров. - Сейчас их где-то поровну. Надеюсь, что в ближайшем будущем количество перейдет в качество, и у нас будет больше и женщин-послов, и женщин - директоров департаментов. По крайней мере, на вторых позициях в департаментах их уже на самом деле довольно много".