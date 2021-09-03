Власти Москвы рекомендовали предприятиям общепита закрыть летние веранды из-за ветра

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве в пятницу, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендовано закрыть летние веранды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков, что в ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 07:00 мск 5 сентября, в Подмосковье - до 21:00 мск 4 сентября.