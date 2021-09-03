Более 600 га леса войдут в систему карбоновых полигонов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Общая площадь участков карбонового полигона "Урал-Карбон", который создается в Свердловской области на базе двух университетов, превысит 600 га, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета - инициатора создания полигона.

Полигон "Урал-Карбон" приступил к исследовательской работе, новое оборудование для него поступит в регион к ноябрю. Площадками исследований станут Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Уральский учебно-опытный лесхоз Уральского государственного лесотехнического университета. Проект карбонового полигона "Урал-Карбон" презентован на Восточном экономическом форуме министерством науки и высшего образования РФ.

"Общая площадь участков полигона "Урал-Карбон" превысит 600 га. На площадках пройдет мониторинг темнохвойных и светлохвойных лесов южнотаежного типа", - сказали в УрФУ.

Вуз уже приступил к оснащению своего участка оборудованием, в ближайшее время там будет установлена 30-метровая вышка и специальное оборудование, которое обеспечит замеры уровня парниковых газов над лесами.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

В проекте "Урал-Карбон" будут также участвовать Уральский государственный аграрный университет, Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Институт промышленной экологии УрО РАН, Институт математики и механики УрО РАН, Ботанический сад УрО РАН. Полигон "Урал-Карбон" также намерены поддержать холдинг "Синара - Транспортные машины" и Трубная металлургическая компания.