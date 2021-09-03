В Ростовской области снимут ковидные ограничения на плановую медпомощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября./ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, согласно которому в регионе с 6 сентября снимут ряд эпидограничений, сообщили в пресс-службе главы региона. Согласно новым изменениям, будет возобновлена плановая медпомощь, плановая госпитализация, также повысится заполняемость мест в стационарах.

Несколькими днями ранее в регионе была отменена обязательная вакцинация для студентов, а в конце августа были сняты ограничения, касающиеся спортивных учреждений и мероприятий.

"В Ростовской области возобновляется оказание плановой медпомощи, в том числе плановая госпитализация. Снимается запрет на плановое посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических организаций. При этом разрешенная заполняемость мест в стационарах установлена в 50%. Возобновлены профосмотры и диспансеризация", - говорится в сообщении.

Кроме того, возобновится работа заведений общепита в торгово-развлекательных центрах, до 50% повысится заполняемость залов в театрах и кинотеатрах."Разрешена работа объектов для развлечения и досуга, расположенных в ТРЦ. При их посещении необходимо предъявить один из медицинских документов: отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19", - добавили в пресс-службе.

Также власти Ростовской области приняли отдельное решение по стадиону "Ростов Арена" - при проведении спортивных мероприятий до 25% будет повышена заполняемость трибун. При этом, несколько последних футбольных матчей чемпионата России по футболу проходили без зрителей.

Ранее главный санитарный врач области Евгений Ковалев в ходе заседания оперштаба отмечал, что после продолжительного роста заболеваемости коронавирусом, в области начала наблюдаться тенденция к снижению.

Ростовская область занимает пятое место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В регионе насчитывается 125842 пациентов с коронавирусом, из которых 108627 выздоровели, 6071 умерли. В области продолжает действовать ряд эпидограничений, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий жителей.