Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих в РФ из Великобритании

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил требование о самоизоляции для приезжающих в Россию из Великобритании. Это следует из постановления главы службы - главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19", - указано в документе.

Постановление вступает в силу с 4 сентября.

Ранее прибывающим в Россию из Великобритании необходимо было соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

Авиасообщение с Великобританией, приостановленное в связи с ухудшением эпидемической обстановки до 1 июня 2021 года, было возобновлено 2 июня.