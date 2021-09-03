Первый снег прошел в горах Сочи

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Первый снег прошел в горах "Розы Хутор" в Сочи. Метеоявление связано с холодным фронтом, рассказал ТАСС синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев.

"Утром 3 сентября температура воздуха на Роза Пик была уже около нуля, что и вызвало, как говорят метеорологи, переход фазы осадков из жидкой в твердую, - пошел мокрый снег. Поскольку за фронтом интенсивность осадков была небольшой, снежный покров не сформировался", - сказал собеседник агентства.

Это второй холодный фронт в сентябре на курорте, отметил он. Явление не является аномальным, хоть и отклоняется от нормы.

"Погоду первых дней наступившей календарной осени на европейской территории России определила так называемая тропосферная ложбина - "провал" арктического холода из арктических широт в меридиональном направлении - с севера далеко на юг. Прохладный воздух дотянулся даже до черноморского побережья, что вновь вызвало обильные осадки, грозы и смерчи над акваторией Черного моря, с выходом на сушу. Такая погода характерна для атмосферных фронтов - переходных зон между более теплыми и более холодными воздушными массами: холодный воздух вытесняет теплый влажный наверх, что формирует мощные системы конвективных облаков, которые "подпитываются" влагой теплого моря", - пояснил он.

На грядущих выходных в горах немного потеплеет, тропы просохнут, воздух будет чистым. Похолодание, отметил Коротеев, даст толчок листве к постепенному изменению цвета. "Это не конец летнего сезона. Хотя на следующей неделе погода все еще будет прохладной и неустойчивой, в сентябре наш ждет еще возврат теплой солнечной погоды", - добавил он.