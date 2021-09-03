Путин 4 сентября вручит госнаграды ликвидаторам последствий природных ЧС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Амурскую область в субботу вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных ЧС в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В. Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 сентября президент также посетит космодром Восточный. Как уточнили в пресс-службе Кремля, в программе главы государства запланирован осмотр строительства инфраструктурных объектов космодрома, в частности, командного пункта и стартового комплекса "Ангара".

В графике президента также значится рабочая встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым.