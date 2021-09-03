СЖР обратится в прокуратуру после жалобы блогера, которого вывели с пресс-конференции КПРФ

ИЖЕВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Удмуртское отделение Союза журналистов России намерено обратиться в прокуратуру в связи с поступившим обращением от члена союза Ильи Кузьмина, который пожаловался, что его вывели с пресс-конференции депутата Госдумы, первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина в Ижевске. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального отделения СЖР Елена Капитоненко.

"Илья Кузьмин на своей странице в Facebook обратился в Союз журналистов, где изложил факты, что он был незаконно удален с помощью силы с пресс-конференции рескома КПРФ, проходящей в здании медиагруппы "Центр". Я связалась с правовым отделом Союза журналистов России. Наша общая позиция - обратиться в прокуратуру для проверки этих фактов. Кузьмин - член Союза журналистов России, и я, как руководитель региональной организации, должна реагировать на его обращение", - сказала она.

По словам Капитонено, факт аккредитации Кузьмина на пресс-конференцию ей подтвердили в медиагруппе. "Со слов Кузьмина мне известно, что до начала пресс-конференции к нему обратился один из помощников кандидата в Госдуму с просьбой выйти. Кузьмин отказался, и тогда началась потасовка, его все-таки вывели силой из зала. Это мне тоже подтвердили в МГ "Центр", потом на входе была поставлена охрана, и его повторно не пустили в зал, где проходила пресс-конференция", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас Кузьмин работает как блогер, а на момент вступления в СЖР был трудоустроен в газете механического института, был принят в СЖР по рекомендации одного из ее заместителей.