В Минздраве ЮАР заявили, что новый штамм коронавируса C.1.2 не представляет угрозы

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Обнаруженный в ЮАР новый штамм коронавируса, получивший название C.1.2, на текущий день не представляет собой повышенной опасности для населения страны. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла на еженедельном брифинге по вопросам противодействия пандемии COVID-19.

"Наши ученые пришли к выводу, что штамм C.1.2 не представляет сейчас угрозу, - цитирует главу Минздрава местный новостной портал Eyewitness. - Штамм уже присутствует во всех девяти провинциях страны, однако в небольшом количестве. Пока нет причин дня беспокойства, однако специалисты внимательно отслеживают поведение нового варианта COVID-19".

Согласно последним отчетам, сейчас среди всех новых случаев заболевания коронавирусом в ЮАР 3% приходится на штамм C.1.2.

Новый вариант коронавируса был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний в мае. Минздрав ЮАР предупредил о нем Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Ученые пришли к выводу, что C.1.2 представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года. Новый вариант обладает повышенной скоростью мутации. Исследования показывают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом - 2 777 659, умерли 82 261 человек. В стране на текущий день сделано 13,1 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 6,3 млн человек или 10,8% населения ЮАР.