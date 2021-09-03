Фурсенко: границы между уровнями образования в мире будут размываться

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Границы между уровнями образования во всем мире в ближайшие годы будут размываться. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко на всероссийском просветительском марафоне "Новое знание" в пятницу.

"Будет больше гибкости в образовании. Границы между уровнями образования размываются. У нас сегодня многие школьники делают то, что не получается у студентов. Хотя какие-то условные блоки будут оставаться, но, я думаю, что эта размытость перехода между уровнями будет характеристикой образования через 5-10 лет. Это касается не только России, это касается всего мира", - сказал он.

Кроме того, касаясь будущего системы образования, Фурсенко отметил, что вырастет его индивидуализация, поскольку очень многие ключевые проблемы уже сейчас решаются на стыке разных областей знаний, и эта тенденция только усилится.

Помощник президента считает, что благодаря хорошему фундаментальному образованию Россия не отстает от других стран в подготовке специалистов, готовых в случае необходимости освоить новые знания.

"В каком-то смысле мы в эту систему встраиваемся даже лучше, <…> потому что мы немножко отстали в том, что они делали до этого. В ряде стран они обогнали нас по подготовке конкретных специалистов для конкретных сегодняшних нужд. Но все меняется очень быстро, а в России фундаментальная база образования всегда была достаточно сильной. Мне кажется, что подготовка специалистов, которые могут относительно быстро перестроиться, освоить новые вещи, это наша сильная сторона", - пояснил Фурсенко.

В России хорошее образование, подчеркнул он, ссылаясь на сравнение с образованием в других странах. "Не надо бояться того, что сегодня учим что-то "лишне", это не лишнее. Это то, что может оказаться самым главным завтра, через пять лет, тем более через 10", - сказал помощник президента России.