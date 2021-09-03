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Медведев: требования людей к качеству жизни выросли по сравнению с временами СССР

Таким образом зампред СБ России обозначил неэффективными ссылки на советский период при сравнении положения дел прошлого с ситуацией в настоящем времени

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает неэффективным ссылаться на положение дел при СССР в оценке социально-экономических возможностей регионов.

"Сейчас ссылки на советский период уже не срабатывают, поскольку много времени прошло, изменились требования людей к качеству жизни, включая водопроводы, само качество воды, экологию. Не говоря о стандартных экономических вопросах: рабочие места, новые производства, возможность заниматься малым и средним бизнесом. И, конечно, социальная поддержка [должна быть]", - сказал Медведев на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Замглавы Совбеза отметил, что глава Карачаево-Черкесии всеми этими вопросами занимается, в том числе с участием "Единой России". "Вне всякого сомнения, работа должна быть продолжена", - добавил Медведев.

По его словам, что касается общих результатов работы, "очевидно, что люди, жители республики дадут ответы на эти вопросы в ходе выборов". Он назвал предстоящие в сентябре выборы главы республики очень важными, "ключевой, суммарной составляющей", по которой жители Карачаево-Черкесии оценят эффективность проведенной работы. В заключение Медведев пожелал Темрезову "максимального успеха".

Порядок избрания

В единый день голосования 19 сентября в Карачаево-Черкесии выборы регионального главы пройдут через голосование в парламенте.

По закону при выборах главы региона через парламент кандидаты на пост высшего должностного лица субъекта РФ выдвигаются политическими партиями. Партии, имеющие представительство в парламенте соответствующего субъекта, а также в Госдуме, могут предложить президенту России не более трех кандидатур на пост главы региона. При этом они должны провести консультации по этому вопросу с непарламентскими партиями.

Президент не позднее чем за 20 дней до дня голосования из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица субъекта РФ в региональное законодательное собрание. При этом порядок избрания главы региона депутатами местного законодательного органа устанавливается уставом, законом этого субъекта РФ. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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