Медведев: требования людей к качеству жизни выросли по сравнению с временами СССР

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает неэффективным ссылаться на положение дел при СССР в оценке социально-экономических возможностей регионов.

"Сейчас ссылки на советский период уже не срабатывают, поскольку много времени прошло, изменились требования людей к качеству жизни, включая водопроводы, само качество воды, экологию. Не говоря о стандартных экономических вопросах: рабочие места, новые производства, возможность заниматься малым и средним бизнесом. И, конечно, социальная поддержка [должна быть]", - сказал Медведев на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Замглавы Совбеза отметил, что глава Карачаево-Черкесии всеми этими вопросами занимается, в том числе с участием "Единой России". "Вне всякого сомнения, работа должна быть продолжена", - добавил Медведев.

По его словам, что касается общих результатов работы, "очевидно, что люди, жители республики дадут ответы на эти вопросы в ходе выборов". Он назвал предстоящие в сентябре выборы главы республики очень важными, "ключевой, суммарной составляющей", по которой жители Карачаево-Черкесии оценят эффективность проведенной работы. В заключение Медведев пожелал Темрезову "максимального успеха".

Порядок избрания

В единый день голосования 19 сентября в Карачаево-Черкесии выборы регионального главы пройдут через голосование в парламенте.

По закону при выборах главы региона через парламент кандидаты на пост высшего должностного лица субъекта РФ выдвигаются политическими партиями. Партии, имеющие представительство в парламенте соответствующего субъекта, а также в Госдуме, могут предложить президенту России не более трех кандидатур на пост главы региона. При этом они должны провести консультации по этому вопросу с непарламентскими партиями.

Президент не позднее чем за 20 дней до дня голосования из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица субъекта РФ в региональное законодательное собрание. При этом порядок избрания главы региона депутатами местного законодательного органа устанавливается уставом, законом этого субъекта РФ. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.