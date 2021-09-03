Княгиню Монако экстренно госпитализировали в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Княгиня Монако Шарлен была экстренно госпитализирована 1 сентября в больницу города Дурбан, сейчас она находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила в пятницу на своем портале местная газета The Sunday Times со ссылкой на "Фонд княгини Монако Шарлен".

"Княгиня была доставлена в больницу на машине скорой помощи поздним вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горда, которая была диагностирована в мае", - говорится в заявлении фонда. В нем подчеркивается, что Шарлен находится под присмотром врачей, а ее состояние стабильно.

В середине августа Шарлен перенесла в одной из больниц Дурбана четырехчасовую операцию из-за инфекции уха, носа и горла. Местный новостной портал News24 передал, что княгиня должна была пройти в ближайшие дни еще одну послеоперационную процедуру, однако неожиданно для всех 1 сентября упала в обморок и была вновь помещена в больницу. По данным портала, инфекция могла быть занесена в начале года, когда Шарлен перенесла в Европе операцию в связи с зубными имплантами.

Князь Монако Альбер II с детьми уже дважды минувшим летом посещал супругу в ЮАР. В последний раз они прилетали после проведенной в августе операции. У пары, которая сочеталась браком в 2011 году, двое детей.

Шарлен, родившаяся на территории современной Зимбабве, находится в ЮАР с мая. Она прибыла для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов.