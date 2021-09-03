Строительство центра профилактики терроризма в Беслане завершат к концу 2022 года

ТАСС, 3 сентября. Строительство международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане на базе школы № 1, захваченной террористами в 2004 году, будет завершено к концу 2022 года, сообщил ТАСС в пятницу полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ Борис Джанаев в ходе памятных мероприятий, посвященных годовщине трагедии.

"Планируется завершить [строительство центра] в следующем году, к концу. Сейчас к строительству приступили, работы только начались", - сказал Джанаев.

Также, по его словам, в полном объеме будет завершена реализация программы социально-экономического развития города Беслана, запланированная до 2025 года. "Сейчас идет подготовка к реализации этой программы, даны поручения правительству, будет определен источник финансирования и все это будет доведено до логического завершения", - отметил Джанаев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 75 млн рублей на помощь в создании международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане. Проектом предусмотрена реставрация здания школы № 1, которое теперь является памятником культурного наследия. Перед реставраторами стоит задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения не будут полностью восстановлены. Чтобы остановить дальнейшее разрушение стен, специалисты проведут работы по консервации.

В помещении актового зала оборудуют проекционный зал с местами для зрителей, где будут в постоянном режиме транслироваться документальные хроники. В классах будет развернута экспозиция, рассказывающая о трагедии и ее последствиях. Кроме того, часть помещений отдадут под выставку, посвященную крупнейшим терактам в мире.