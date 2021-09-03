Учебный год в ВШЭ начался в гибридном формате

"Высшая школа экономики, как мы и объявляли, начала учебный год в гибридном, смешанном формате очного обучения. К нам пришли 15 тыс. первокурсников в четырех кампусах, всего же в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми учатся почти 50 тыс. студентов. И мы организовали для них ставший уже привычным в последнее время гибридный формат, при котором два или три дня ребята учатся в аудиториях на территории кампусов, а оставшееся время - это тоже очное обучение, но в цифровой среде "Вышки", - сказал он.

Анисимов подчеркнул, что ВШЭ старается не допустить взрывного распространения коронавируса, поэтому расписание составляется таким образом, чтобы минимизировать перемещение студентов, а также не допустить одновременного присутствия в аудиториях более 50 человек. При этом в общежития заселили всех студентов, имеющих право на такое размещение. Никаких специальных требований к ним не предъявлялось.