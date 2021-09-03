Ректор ВШЭ поддерживает идею расширить перечень олимпиад для школьников

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество олимпиад, которые дают возможность школьникам поступить в вузы на бюджетные места, должно быть увеличено. Такое мнение в интервью на полях VI Восточного экономического форума выразил ТАСС ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов.

"Я бы поддержал два тезиса, которые министр Фальков уже высказывал. Первая позиция - количество олимпиад, которые дают возможности для поступления в университет, должно расширяться, и должно увеличиваться количество победителей таких олимпиад. Нам очень важно, чтобы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах талантливые ребята находили себя, учились в ведущих университетах в этих регионах", - сказал он.

Кроме того, Анисимов отметил важность гарантирования качества каждой олимпиады. По его словам, то, что школьник является олимпиадником, не должно вызывать сомнения.

Ректор также добавил, что следует посмотреть практику того, как работают все российские олимпиады, как проводится их экспертиза. "Принимать это решение без всестороннего профессионального обсуждения, конечно, мы не должны. И я буду рад, если и Валерий Николаевич, и другие люди, которые занимаются олимпиадами, соберутся, например, на площадке Высшей школы экономики", - отметил он.

Ранее в интервью телеканалу РБК глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить.