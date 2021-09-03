ВШЭ переименовала Апрельскую конференцию в Ясинскую

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ученый совет Высшей школы экономики (ВШЭ) переименовал Апрельскую конференцию в Ясинскую в честь ее основателя Евгения Ясина. Также принято решение о гибридном формате проведения в будущем, сообщил в интервью ТАСС ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов на полях VI Восточного экономического форума.

"Ученый совет ВШЭ в конце июня принял решение о переименовании Апрельской конференции в Ясинскую, чтобы отдать дань уважения ее основателю, ныне - почетному научному руководителю "Вышки" Евгению Григорьевичу Ясину", - рассказал он.

По словам Анисимова, сбор заявок докладчиков на участие в конференции начнется в ближайшее время.

Ректор отметил, что опыт проведения конференции в 2021 году в смешанном формате в связи с пандемией показал себя эффективно, поэтому в дальнейшем она будет проходить также в гибридном формате.

"Мы решили, что в дальнейшем будем сочетать офлайн и онлайн. Конечно, нам предстоит еще найти оптимальный баланс между этими форматами, но будущее - все же за гибридным форматом", - сказал он.