Туркластер "Обские парки" планируют создать на границах пяти районов Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Туристический кластер "Обские парки" для развития речного и пляжного туризма планируют создать на прибрежных территориях пяти районов Новосибирской области, по итогам 2020 года вошедшей в число наиболее привлекательных для путешествий регионов России. Мастер-план по развитию кластера будет представлен весной 2022 года, сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в пресс-центре ТАСС.

"Мы когда с коллегами думали, то поняли, что купаться в Сибири негде, как по Оби. <...> Проект "Обские парки" мы сейчас прорабатываем с Агентством инвестиционного развития [Новосибирской области]. По сути, от Мошково (северо-восток области - прим. ТАСС) до Ордынки (более юго-западная часть региона - прим. ТАСС) - эти два побережья мы хотим оформить, сделать мастер-план. Чтобы можно было понять, что здесь у нас есть пляж, здесь - площадки для инвесторов, для новых туристических баз, для гостиниц", - сказал он, добавив, что мастер-план планируется представить весной следующего года.

Планируется, что кластер "Обские парки" объединит прибрежные территории Оби и Обского водохранилища, располагающиеся в пяти районах региона, а также два крупных города - Бердск и Новосибирск. Благодаря проекту на этих территориях будут построены новые пирсы и средства размещения - гостиницы и кемпинги. По словам Решетникова, предполагается, что по итогам создания мастер-плана будет сформировано предложение для инвесторов. Кластер, включающий как речные, так и автомобильные маршруты, будет развивать несколько видов туризма: от пляжного и спортивного до познавательного, культурного и этнографического. Решетников также добавил, что рассчитывает на поддержку проекта со стороны корпорации "Туризм.РФ".

Как сообщал ТАСС ранее, к 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток с 1,1 тыс. до 1,5 тыс. человек. В регионе, где находятся один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.