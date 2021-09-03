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Гендиректор ВГТРК считает, что новая "Утренняя почта" вернет в детство многих телезрителей

Программа является неким эмоциональным сигналом для зрителей, отметил Олег Добродеев в рамках марафона "Новое знание"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возрождение телевизионной программы "Утренняя почта" на канале "Россия-1" поможет вернуться в детство многим людям, так как является неким эмоциональным сигналом для них. Об этом в пятницу заявил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев в рамках марафона "Новое знание".

"С одной стороны, это, конечно, [возможность] напомнить той аудитории, которая смотрит телевидение, поскольку для них это очень важный эмоциональный сигнал. Это память, это возвращение в детство для очень многих. А с другой стороны - это действительно один из жанров телевизионных, которые всегда были и будут", - сказал он.

Ранее пресс-служба телеканала "Россия-1" сообщила, что 12 сентября в эфир возвращается программа "Утренняя почта". По воскресеньям на письма телезрителей будет отвечать Николай Басков.

"Утренняя почта" (ранее называлась "По письмам телезрителей") выходила в эфир с 1973 года. Ее ведущими были Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Наталия Андреева, Александр Ширвиндт и многие другие звезды.

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