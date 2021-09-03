Первый снег выпал в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Снег выпал на высоте более 2,2 тыс. м на горнолыжном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС в пятницу заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Снег выпал на третьей и пятой очереди в Домбае. Объем небольшой, но он еще лежит. С утра по всей республике было холодно, сейчас температура поднялась", - рассказал Караев.

Караев пояснил, что на такой высоте в некоторые годы уже в сентябре выпадает снег. Он также уточнил, что это первый снег в преддверии открытия горнолыжного сезона. В прошлый раз снег выпадал в мае.

Согласно данным ГУ "Карачаево-Черкесский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 3 сентября сохраняется действие штормового предупреждения по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений, в регионе ожидается сильный дождь, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. На реках - подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах - сход селей малого объема.