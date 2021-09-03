Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки сократилась на 3 га

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь активного горения на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где с пожаром борются ровно месяц, в пятницу сократилась до семи гектаров. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

2 сентября пресс-служба ведомства сообщала, что очаг в северо-восточной части заповедника действует на площади 10 гектаров.

"В северо-восточной части заповедника площадь активного горения на 3 сентября составляет 7 га, площадь, пройденная огнем, 6 тыс. 400 га. Первый очаг локализован на площади 5 тыс. 950 га", - отмечается в сообщении.

В ликвидации природного пожара задействованы 983 человека и 210 единиц техники. Общая протяженность противопожарных преград, по данным на 3 сентября, составляет 261 км.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.