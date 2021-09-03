Электроснабжение нарушено в 13 населенных пунктах Свердловской области из-за непогоды

ТАСС, 3 сентября. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 13 населенных пунктах Свердловской области из-за непогоды, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В результате порывов ветра до 21 м/с в г. Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 кв. м. Пострадали два человека, они направлены на осмотр в лечебные учреждения г. Екатеринбурга. Также из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктов Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в основном технологические нарушения зафиксированы в распределительной сети и не оказывают влияние на системную надежность функционирования сетевого комплекса. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и осуществляют ремонтные работы. Кроме этого, энергетики осуществляют восстановление электроснабжения и по резервным схемам, где это возможно. Повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи.

В ликвидации последствий задействованы от РСЧС 46 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, четыре единицы техники.