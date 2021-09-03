В Ингушетии жительница возрождаемого села получила 1 млн рублей за лучшее личное хозяйство

МАГАС, 3 сентября. /ТАСС/. Жительница возрождаемого в Ингушетии села Даттых получила грант в 1 млн рублей за лучшее личное хозяйство в рамках республиканского конкурса на лучший приусадебный участок, сообщила пресс-служба главы региона.

"Правительственная комиссия подробно изучила видеоматериалы, снятые в ходе личного посещения подворий участников, прошедших во второй этап конкурса, и оценила хозяйства. По итогам оценки выбрано 13 лучших владельцев, среди которых определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов. Первое место заняла Рапиат Пидиева, жительница села Даттых, второе место у Айшат Хамхоевой из сельского поселения Троицкое, третье место определили за Пятимат Джандиговой из города Назрани, им вручат 1 млн, 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно" - говорится в сообщении.

Оставшиеся десять победителей получат поощрение в размере 50 тыс. рублей каждый. В конкурсе мог участвовать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Конкурс на лучший приусадебный участок впервые стартовал в Ингушетии начале июля по инициативе главы республики Махмуд-Али Калиматова. Он отмечал, что победителям будут вручены гранты из нацфонда развития региона.

"Мы способны сами самостоятельно снабжать сельхозпродукцией внутренний рынок, у нас для этого все есть: трудолюбивый народ и плодородная земля. Будем проводить подобные конкурсы для поддержки тружеников", - написал в "Инстаграм" Калиматов.