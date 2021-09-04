На Байкале пройдет Всероссийская акция по уборке берегов "Вода России"

ТАСС, 4 сентября. В субботу и воскресенье на Байкале более 450 добровольцев примут участие во всероссийской акции по уборке берегов от мусора "Вода России". Об этом сообщил пресс-центр акции.

"Более 450 волонтеров из разных городов России отправятся в экологическую экспедицию по Кругобайкальской железной дороге, где наведут порядок на берегу озера с применением технологии раздельного сбора мусора. В первый день программа мероприятий акции в Танхое включает открытие экскурсионной экологической тропы "К Байкальской переправе" от железнодорожной станции до визит-центра "Байкал заповедный", подписание соглашения между волонтерскими движениями о взаимодействии в рамках совместной работы по сохранению уникального озера Байкал и уборку берега протяженностью более 3 км", - говорится в сообщении.

Второй день экспедиции пройдет на популярных среди туристов станциях Кругобайкальской железной дороги: Слюдянка-2, Сосновая галерея и Старая Ангасолка. Добровольцы также установят лавочки и пикниковые зоны. Весь собранный мусор будет отправлен на переработку.

Присоединиться к всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" могут все желающие на сайте Берегдобрыхдел.рф - как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоемов в своих регионах.

Акция "Вода России" объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Всего в 2021 году проходят более 11 тыс. мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. За семь лет акция объединила 6,6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10,3 тыс. водоемов и собрали 458 тыс. куб. м мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях "водных жемчужин" России: озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.