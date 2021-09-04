Путин вручил награды за отвагу в борьбе с лесными пожарами и паводками

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу вручил государственные награды десяти участникам ликвидации последствий природных пожаров и паводков из разных регионов РФ. Церемония состоялась в Благовещенске, куда глава государства прилетел после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.

Врач-специалист и спасатель I класса Дмитрий Миронов из Амурской области был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе, сопряженных с риском для жизни. Миронов, в частности, проявил высокое мастерство и самоотверженность при проведении спасательных работ в период ликвидации последствий паводков в нынешнем году. В июне он лично эвакуировал 38 человек во время подтоплений в селе Черняево.

Четверо сотрудников пожарных служб ролучили медаль "За отвагу на пожаре". Александр Захаров из Тюменской области в мае руководил бригадой спасателей, которой удалось не допустить распространение огня на арсенал склада Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и предотвратить угрозу взрыва. Благодаря действиям Александра Панова из Челябинской области в июле удалось спасти от наступления огня два поселка в условиях, когда пожары подошли близко к жилым домам. Медали получили также спасатели из Якутии Егор Захаров и Борис Кручинин.

Кроме того, двое сотрудников экстренных служб удостоены медали "За спасение погибавших": Андрей Савватеев из Забайкальского края в июне принял участие в спасении двоих детей из воды во время паводков в регионе, а Евгений Колесников спас женщину из затопленного дома во время сильного циклона в Амурской области.

Государственные награды также получили члены авиационных и авиамобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен из Хабаровского края и Семен Пазынич из Якутии.