Минприроды будет приглашать школьников на оплачиваемую практику в заповедниках

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Возможность оплачиваемой практики на территории заповедников и нацпарков для детей школьного возраста планируется предусмотреть в рамках нового федерального проекта нацпроекта "Экология" об экопросвещении, сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова.

В ноябре 2020 года глава Минприроды России Александр Козлов сообщал о том, что федеральный проект об экологическом просвещении детей разрабатывается в рамках нацпроекта "Экология".

"Мы придумали одну историю. Я сейчас презентую новые изменения в наш федеральный проект "Экология", связанный как раз с эковолонтерством и экопросвещением. Заключаются они в двух моментах. Первое - мы очень хотим детишек привлекать на платной основе, и это история с получением практики, история с возможностью прийти к нам на территорию поработать в период летней, осенней, зимней практики", - сообщила она на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в субботу.

По словам Макановой, второе направление нового федерального проекта по экопросвещению в рамках нацпроекта "Экология" предусматривает проведение публичных научно-практических конференций.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.