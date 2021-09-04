Эфиопия заинтересована в увеличении числа своих студентов в России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Эфиопия хотела бы увеличить число своих студентов, обучающихся в России, а также наладить сотрудничество своих вузов с российскими университетами. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау в субботу на VI Восточном экономическом форуме в ходе сессии, посвященной высшему образованию.

"Мы подписали двустороннее соглашение с Министерством науки и высшего образования России, и это дает нам возможность работать в тесном сотрудничестве. Мы хотим увеличить количество эфиопов, которые будут учиться в России", - сказал он.

Дипломат также призвал инвестировать в сферу образования в Эфиопии. "Для того, чтобы дать толчок высшему образованию в Африке, мы должны сосредоточиться на развитии соответствующей инфраструктуры. Для нашей страны это приоритет", - указал посол.

По его словам, необходимо развивать контакты между университетами Африки и России. В частности, дипломат предложил работать над двусторонними контактами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с африканскими вузами. "Мы приглашаем ДВФУ тесно работать с африканскими университетами, и для этого мы готовы установить двусторонние отношения с университетами. Сейчас для этого есть возможности, мы можем физически встречаться, потому что уже имеется инфраструктура - четыре раза в неделю летает самолет из Москвы в Аддис-Абебу и из Аддис-Абебы в Москву", - отметил он.

Посол подчеркнул, что африканские высшие учебные заведения заинтересованы в диалоге с российскими коллегами. "Российским университетами пора начать работать вместе с нами. Важен обмен и диалог с другими университетами. Это должно дать толчок развитию высшего образования как в Эфиопии, так и в Африке в целом", - заключил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.