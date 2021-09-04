В Минпросвещения рассчитывают, что учебный год в России пройдет очно

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год для школьников начался в очном формате. Министерство просвещения РФ рассчитывает, что он пройдет также очно и в плановом режиме, заявил ТАСС первый заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Очень важно, что год мы начинаем очно. Это, я считаю, большое достижение. И мы очень рассчитываем, что при соблюдении всех противоэпидемических норм и требований, которые сейчас существуют, год пройдет в нормальном, очном формате, в плановом режиме. Потому что, еще раз подчеркну, ничто не может заменить непосредственного прямого общения учителя и ученика", - сказал он.

При этом, по его словам, очень важно соблюдать все противоэпидемические меры и обеспечивать безопасность участников. "Есть требования и нормы, которые утверждены и Роспотребнадзором, и коллегами, отвечающими за медицину, и они все соблюдаются в полном объеме. Это дистанцирование, обработка рук, термометрирование и другие подходы. При этом набор мер зависит от разных факторов - от того, какая школа, какие там условия. Потому что школы бывают разные - бывают сельские малокомплектные школы, бывают большие школы, городские школы. И в зависимости от этого, применяется различный набор мер профилактики распространения коронавирусной инфекции", - сказал Бугаев. - Важно, что эти нормы соблюдаются".

Отвечая на вопрос о том, могут ли школы отправлять учеников на внеплановые каникулы в случае роста заболеваемости ковидом, первый замминистра сказал, что учебные заведения будут принимать меры в зависимости от эпидобстановки в регионе. "Страна большая, решения принимаются в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе, даже в каждом конкретном населенном пункте. Мне кажется, что прошлый год, когда для борьбы с коронавирусом была выбрана такая политика, показал эффективность данного подхода", - заключил Бугаев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.