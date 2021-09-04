Мобильные бригады врачей решат проблему медобспечения в районах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Мобильные бригады квалифицированных врачей помогут Приморью улучшить медицинское обеспечение в малонаселенных районах края, сообщила ТАСС председатель правительства Приморского края Вера Щербина на Восточном экономическом форуме.

"Дело в том, что даже по всем нашим федеральным и краевым программам поддержки сельских врачей, нам пока не удается закрепить их на новом месте в малонаселенных районах. Отрабатывая положенные по контракту три года, они уезжают. Причина - малое количество населения, из которого рассчитываетcя основная зарплата врача по ОМС", - рассказала Щербина.

Он отметила, что благодаря различным программам привлечения медицинских работников в села края удалось привлечь 500 человек, что само по себе не решило проблему обеспечения медицинской помощью. В связи с этим планируется создание мобильных бригад врачей, что дает возможность охватить большее количество жителей и повысить материальную заинтересованность медиков.

"Мы увеличиваем набор в наши медицинские образовательные учреждения, почти в три раза вырос набор студентов. Следующим этапом станет цифровизация рабочих мест и развитие телемедицины. А также мы создадим квалифицированные бригады врачей, которые будут курсировать по краю и оказывать помощь жителям малонаселенных районов", - рассказала председатель правительства Приморья.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.