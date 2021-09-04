Филиппины 6 сентября отменят запрет на въезд из 10 стран, введенный из-за коронавируса

БАНГКОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Филиппин отменяют на следующей неделе запрет на въезд из 10 стран, введенный из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Об этом в субботу сообщило управление по связям с общественностью при президенте республики.

Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил рекомендацию межведомственной целевой группы по борьбе с коронавирусом об отмене действующего запрета на въезд из 10 стран с 6 сентября. В этот список входят Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, ОАЭ, Оман, Таиланд, Малайзия и Индонезия. "Путешественники, прибывающие из вышеупомянутых стран, должны соблюдать соответствующие протоколы въезда, тестирования и карантина", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления. Речь идет о прохождении прибывающими в республику 14-дневного карантина.

27 апреля Филиппины запретили въезд из Индии. Позже правительство внесло в список ограничений ряд других стран и неоднократно продлевало запрет.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике превысило 2,04 млн, вылечились более 1,84 млн человек, умерли 33,8 тыс. пациентов.