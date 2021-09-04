На ВЭФ провели обряд разрушения мандалы Будды из песка в знак благословения Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Буддийскую мандалу из цветного песка, которая создавалась на протяжении трех дней Восточного экономического форума во Владивостоке, торжественно разрушили в субботу в павильоне Забайкальского края на "Улице Дальнего Востока", сообщает корреспондент ТАСС.

Буддийская мандала - это рисунок, изображающий или символизирующий вселенную, который создается, как правило, из разноцветного песка или других сыпучих материалов. После завершения он почти сразу разрушается. Это символизирует непостоянство мира, скоротечность земного существования.

"Это мандала Будды мудрости, это его обитель, у каждого божества есть обитель. Сейчас будет проводиться обряд разбора в знак того, что все в этом мире бренно, что не нужно привязываться к этому внешнему миру. И основная часть [мандалы] будет преподноситься хозяину воды, чтобы через воду, через дождь еще на большую территорию благословение распространялось", - сообщил гостям церемонии один из создателей мандалы Батор-лама.

Собранную за три дня мандалу ламы Читинского дацана разрушили в течение нескольких минут. Большую часть оставшегося песка собрали в ритуальный сосуд и развеяли над морем на набережной Дальневосточного федерального университета, где стоит павильон. Малую часть песка мог с собой унести любой желающий в качестве оберега.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.