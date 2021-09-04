Полиция Украины выясняет степень повреждения уникального духового органа в костеле в Киеве

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Украины подключились к расследованию пожара в костеле святого Николая в Киеве и устанавливают степень повреждения уникального духового органа. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Отдельный вопрос - степень повреждения органа. Сейчас работаем над этим, и к расследованию уже подключилась Нацполиция. И, главное, - мы уже выясняем причины возгорания", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.

Министр также сообщил, что уже известно, что возгорание возникло во время репетиции, а его площадь составила 80 кв. м. "Но, ключевое, - во-первых, оно ликвидировано без жертв. Во-вторых, значительный ущерб зданию не нанесен", - отметил он. Ткаченко также взял расследование под свой личный контроль.

Пожар в костеле святого Николая произошел в пятницу вечером. Возгорание возникло на первом и втором этажах органного зала, а затем распространилось на кровлю здания. В 23:26 (совпадает с мск) пожар был ликвидирован.

Николаевский костел построен архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида, он известен органными концертами, которые проводятся национальным домом органной и камерной музыки Украины.

Орган киевского Дома органной и камерной музыки был специально создан мастерами фирмы Rieger-Kloss в городе Крнов в Чехословакии. При конструировании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю самого костела, что объединило уникальную архитектуру с инструментом. У органа 55 регистров, распределенных по трем мануальным и педальной клавиатурам, 3 945 труб различных диаметров и длины, сделанных из металла и дорогих пород дерева. Инструмент имеет широкую тембровую палитру, на нем исполняются произведения различных стилей и направлений, включая произведения современных композиторов.