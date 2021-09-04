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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге достиг максимума с мая 2020 года

Показатель подскочил до 1,47

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в субботу подскочил до 1,47 - максимума с начала мая прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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В России в целом показатель впервые с 16 августа увеличился до 1. В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превысил единицу: в Санкт-Петербурге, Самарской области, где он вырос до 1,03, и Москве, в которой коэффициент поднялся до 1,14 - максимума с начала августа.

В Воронежской области показатель равен ровно 1, в Ростовской и Свердловской областях - 0,99, в Иркутской и Нижегородской - 0,98 и 0,97 соответственно. В Красноярском крае индикатор снизился до 0,94, что для региона является минимумом с середины марта, а в Подмосковье он немного вырос и составил 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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