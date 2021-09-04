Почти 3 тыс. домов газифицируют в Свердловской области до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 270 км газопровода введут в эксплуатацию в Свердловской области до конца 2021 года, что позволит обеспечить подачу топлива почти в 3 тыс. домов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Ирбитский район, где в субботу запустили распределительный газопровод.

"Всего в Свердловской области в течение 2021 года еще почти 3 тыс. домов получат техническую возможность для подключения. До конца года в эксплуатацию введем 275 км газопровода. Из федерального и областного бюджетов на это направлено 1,22 млрд рублей", - приводит слова губернатора департамент информационной политики региона.

По словам Куйвашева, в Ирбитском районе за 10 лет газифицировали более 1,1 тыс. домов, есть техническая возможность подключить еще более 3,5 тыс.

В департаменте добавили, что сейчас в регионе действуют социальные гарантии по компенсации расходов на приобретение и установку газового оборудования. Размер поддержки составляет 70 тыс. рублей, воспользоваться ею могут малообеспеченные граждане, многодетные семьи и пенсионеры. С 2018 года направлять средства на техприсоединение своих домовладений к газовым сетям могут также семьи, получившие областной материнский капитал. Такой возможностью уже воспользовались 43 семьи.

Всего льготы на подведение газа к своим домовладениям в этом году получили свыше 900 свердловчан, уточнили в департаменте.