Ажиотаж вакцинации от коронавируса наблюдается среди японской молодежи

Прежде все центры проведения вакцинации от коронавируса в Японии работали строго по предварительной записи. Многим жителям приходилось бронировать себе возможность привиться от COVID-19 на несколько недель или даже месяцев вперед в подходящем и не очень учреждении. Первым эту систему изменил центральный токийский район Сибуя. Там в конце августа появился первый в стране центр вакцинации без предварительной регистрации. И сразу перед ним выстроилась огромная очередь молодых токийцев, пропускная способность учреждения была не рассчитана на большой поток желающих.

В конце июля в стране начали иммунизировать людей остальных возрастов. Сначала этот процесс шел довольно медленно, но в первых числах сентября среди молодежи вспыхнул настоящий ажиотаж. Это произошло благодаря появлению центров вакцинации, которые не требовали предварительной регистрации и были ориентированы на молодых.

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Вакцинация в Японии началась в середине февраля этого года - с заметным опозданием по сравнению со многими западными странами. Во многом это было обусловлено вопросами логистики. Не имея на тот момент собственной вакцины, Япония была вынуждена закупать препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В приоритетном порядке были привиты медицинские работники по всей стране, а потом настала очередь людей старше 65 лет - к началу сентября из 36 млн человек этой возрастной группы уже 87,1% были привиты двумя компонентами.

Это привело к тому, что 2 сентября власти были вынуждены изменить порядок работы центра вакцинации в Сибуя. Желающим сделать прививку предлагалось принять участие в бесплатной лотерее, чтобы выиграть бронь на ближайший день. Лотереи проводятся ежедневно, подать заявку на участие можно в том числе через мессенджер LINE.

Несмотря на дождливую погоду, с утра в субботу перед этим центром вакцинации выстроилась очередь тех, кому в лотерею выпала возможность привиться. Вся квота на этот день выбрана, сообщили в районной администрации. Следуя примеру токийского района, по всей Японии начинают появляться аналогичные центры вакцинации, ориентированные на молодежь.

Ход вакцинации в Японии

К началу сентября из 126 млн жителей Японии по крайней мере одну дозу вакцины получили 58%, а две дозы - 47,1%. Правительство поставило задачу полностью привить 80% населения к началу октября, а 100% - к ноябрю. Вакцинация в Японии добровольная, никаких ограничений для тех, кто уклонился от иммунизации, не предусмотрено.

Японская ассоциация бизнеса в июне рекомендовала кабмину ввести в стране электронные паспорта вакцинации. Эта рекомендация была обоснована необходимостью предотвращения распространения коронавируса и скорейшей нормализации социально-экономической жизни. Объединение предпринимателей предложило поощрять привившихся различными бонусами, включая скидки в кафе и ресторанах. В ассоциации при этом считают важным прописать четкие правила, защищающие от дискриминации тех, кто не успел вакцинироваться или не собирается это делать по каким-то объективным причинам.

Без принуждения и дискриминации

Правительство Японии со своей стороны последовательно обещает сделать все необходимое, чтобы оградить таких лиц от дискриминации. Антипрививочное движение в стране отсутствует - за все время пандемии не прошло ни одного крупного митинга против вакцинации и антиковидных ограничений. Эти ограничения в Японии мягкие по сравнению со странами Европы и США. Даже с учетом режима чрезвычайной ситуации, который действует в Токио в последние месяцы, работают кафе, рестораны, торговые центры и кинотеатры, а передвижения людей никак не ограничивают.

Коронавирусные ограничения в Японии в большинстве своем носят рекомендательный характер и рассчитаны на сознательность населения. Денежные штрафы предусмотрены только для бизнеса в случае злостного нарушения антиковидных мер.

Япония летом столкнулась с очередной волной распространения инфекции. В июле-августе суточный прирост числа зараженных неоднократно обновлял антирекорды как в Токио, так и по всей стране. Во многих регионах возникли проблемы с коечным фондом. К концу августа ситуация начала выправляться, что местные власти напрямую увязывают с активной вакцинацией. Как подтверждает статистика, чем выше процент привитых от коронавируса в Японии, тем ниже суточный прирост случаев заражения и летальных исходов.

В стране за все время пандемии от коронавируса умерли 16 269 человек. Число инфицированных перевалило за 1,5 млн человек, выздоровели 1,3 млн, а в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии находится 2 221 человек.