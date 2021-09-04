МВД заявило, что причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве было короткое замыкание

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что, по предварительным выводам, причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве стало короткое замыкание в уникальном духовом органе. Об этом он сказал в субботу журналистам во время посещения места происшествия. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

"По предварительному выводу, причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что оно произошло во время репетиции, которая проводилась после 21:00", - предположил министр. Глава МВД добавил, что открыто уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности", проводится экспертиза.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в субботу сообщил в Telegram-канале, что его ведомство проведет "детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ". Он написал также, что уничтоженный орган - это "отдельная трагедия".

Пожар в костеле святого Николая произошел в пятницу вечером. Возгорание возникло на первом и втором этажах органного зала, а затем распространилось на кровлю здания. В 23:26 (совпадает с мск) пожар был ликвидирован.

Николаевский костел построен архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида он известен органными концертами, которые проводятся национальным домом органной и камерной музыки Украины.

Орган киевского Дома органной и камерной музыки был специально создан мастерами фирмы Rieger-Kloss в городе Крнов в Чехословакии. При конструировании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю самого костела, что объединило уникальную архитектуру с инструментом.