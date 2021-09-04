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В Волгоградской области в начале следующей недели прогнозируют первые заморозки

Температура в воздухе и на поверхности почвы в регионе может опуститься до минус 1 градуса в ночное и утреннее время

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в отдельных районах Волгоградской области 6 и 7 сентября. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По сообщению Волгоградского ЦГМС ночью и утром 6 и 7 сентября в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее со ссылкой на центр погоды "Фобос" сообщалось, что существенное похолодание, начавшееся 1 сентября и вызванное активным североатлантическим циклоном, продлится на юге России до конца следующей недели. Температуры воздуха будут низкими, до четырех градусов ниже климатической нормы, особенно в Ростовской области, в северных районах Астраханской.

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