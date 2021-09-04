В Словакии на дельта-штамм приходится более 99% случаев заражения коронавирусом

ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Штамм коронавируса "дельта" доминирует в Словакии, его доля среди выявляемых в стране случаев заражения превышает 99%. Об этом сообщило в субботу Словацкое радио со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Эксперты утверждают, что в стране началась третья волна эпидемии COVID-19. В республике с населением около 5,5 млн человек ежедневно увеличивается число инфицированных коронавирусом. За последние 24 часа было зарегистрировано 329 случаев заражения, что на 97 больше, чем в предыдущий день. В стране госпитализированы 111 пациентов с ковидом, из которых 16 находятся в отделениях реанимации, а 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря 2020 года. Иммунизацию завершил 2 183 561 человек. Количество летальных исходов составляет почти 13 тыс.