{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФТС опровергла информацию о задержании высокопоставленного сотрудника таможни

В СМИ ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника Челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Информация о задержании высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Информация СМИ о задержании высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни не соответствует действительности. Называемый в ряде публикаций Сухроб Лутфуллоев, согласно информации Уральского таможенного управления, в таможенных органах региона не работает. Мужчина с такими же именем и фамилией занимал должность старшего оперуполномоченного оперативно-разыскного отдела Челябинской таможни с 2005 по 2008 год, однако в состав руководства Челябинской таможни он никогда не входил", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника Челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.

Теги
Россия
Полиция Украины выясняет степень повреждения уникального духового органа в костеле в Киеве
Возгорание возникло во время репетиции, а его площадь составила 80 кв. м
Читать полностью