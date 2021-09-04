Мотопарад до границы с Финляндией прошел в Ленобласти на фестивале "Балтик ралли"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Мотопарад "До Государственной границы" с участием байкеров из разных клубов России прошел в Ленинградской области. Пробег, стартовавший в Выборге, стал частью программы первого мотофестиваля "Балтик ралли" в регионе, сообщили в субботу в пресс-службе губернатора и правительства субъекта.

"Это первый мотофестиваль "Балтик ралли" в Ленинградской области. Сейчас пойдем мотопробегом до границы с Финляндией, в район Брусничного. Почему выбрали этот маршрут - он идеален для любителей мотоспорта. Маршрут с одной стороны идет вдоль Сайменского канала, с другой - гранитные скалы, извилистая дорога, хорошая по качеству. Я думаю, у всех будет прекрасное настроение", - сказал перед стартом губернатор региона Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба.

Мотопробег собрал байкеров из разных российских клубов, однако финские и шведские мотоциклисты, а также участники из Германии, не смогли в этом году принять участие в мероприятии из-за пандемии коронавируса, отметили в пресс-службе.

"Бессмертный мотополк"

"Балтик ралли" проходит в Ленинградской области с 3 по 5 сентября. В администрации региона рассказали, что в первый день фестиваля была предложена инициатива о проведении "Бессмертного мотополка".

"Участники мотоколонны разместили на лобовых стеклах мотоциклов фотографии своих героев - дедов, прадедов, родственников, воевавших на полях Великой Отечественной войны. Мотоциклисты проехали по нескольким братским мемориальным кладбищам Выборга. В том числе они побывали на кладбище, где похоронены советские воины - участники советско-финской войны 1939-1940 годов. Заехали и возложили цветы к монументу бойцам советской армии, кто освобождал Выборг. По инициативе членов мотоклуба, мотоциклисты заехали на Финское кладбище, где также возложили цветы", - отметили в пресс-службе.

Программа фестиваля включает более 40 активностей: зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, конкурсы необычных транспортных средств Crazy Wheels Show и мотошлемов, соревнования на скоростном стенде Drag Racing, силовое шоу, концерт, шоу красоты, теннисный турнир, байкерское венчание, мотоэкскурсии от старейшего выборгского мотоклуба Free Driver MC, кулинарный конкурс и многое другое. Отмечалось, что хедлайнером праздника выступит Джо Линн Тернер экс-вокалист и автор песен групп Deep Purple и Rainbow.

Фестиваль проходит в формате COVID-free: его зрителям обязательно иметь при себе документы, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, или же отрицательный результат ПЦР не позднее, чем за 72 часа до мероприятия.

По словам губернатора Дрозденко, область уже готовится к проведению мотофестиваля в следующем году.