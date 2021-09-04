Кабмин одобрил выделение средств на ПЦР-центры и оснащение санитарного контроля на границе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило выделение около 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров в крупных городах, лабораторий для ускоренной диагностики инфекций и дооснащение санитарного контроля на границе. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам состоявшегося 3 сентября заседания кабинета министров.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в решении кабмина.

Принятие данного документа, как указано в материалах правительства, позволит создать на базе учреждений Роспотребнадзора в регионах ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая ковид, а также дооснастить или переоборудовать центры гигиены и эпидемиологии и подразделения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу.

Как сообщал на заседании правительства в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на эти цели будет направлено 2 млрд рублей, чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий. Дооснащение же приграничного контроля мобильными лабораториями, по его словам, необходимо для создания надежного санитарного щита.