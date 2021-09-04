Швыдкой считает, что ковидные ограничения в театрах будут сняты не ранее весны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса не позволит снять ограничения в московских театрах ранее весны 2022 года. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"С моей точки зрения, если мы вернемся к нормальной жизни следующей весной - это будет большое счастье", - сказал он, отметив, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, несмотря на все усилия ученых и врачей.

Швыдкой сообщил, что все сотрудники Театра мюзикла имеют подтвержденный иммунитет. "На ранней стадии у нас многие переболели, а те, кто нет, вакцинированы. Мы бережем артистов и не пускаем работать без иммунитета. Но если мы можем повлиять на артистов, то на публику мы повлиять не можем", - заметил он.

Так, театр не перейдет к формату "ковид-фри", так как большая часть зрителей заявила о неготовности предъявить QR-код для посещения спектаклей.

На сегодняшний день у московских учреждений культуры есть выбор: принимать до 50% зрителей, но не более 500 человек, или ввести формат "ковид-фри", предусматривающий проверку QR-кода у посетителей. Во втором случае театры и концертные залы имеют право не придерживаться антиковидных правил.