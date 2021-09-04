Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости в Минске

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Подаренная президенту Белоруссии Александру Лукашенко на день рождения картина, на которой он изображен с автоматом и младшим сыном Николаем в разгар акций протеста в Минске год назад, будет выставлена во Дворце независимости, официальной резиденции главы государства.

Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Гомельской области, сообщает агентство БелТА в субботу. "Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента", - рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию. Она отметила, что девушка около полугода работала над этой картиной, которую в итоге было решено преподнести в подарок главе государства, а президент поручил разместить ее во Дворце независимости.

1 сентября Лукашенко рассказал, что на день рождения ему подарили картину, которая ему понравилась. Описывая сюжет, президент рассказал, что на ней он изображен когда "бегал с Колей с автоматом, и это такой был важный в жизни момент". В августе прошлого года близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого" разместил кадры прилета Лукашенко в его резиденцию - Дворец независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. На кадрах было видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Еще на одном видео Лукашенко в бронежилете и с автоматом благодарил сотрудников правоохранительных органов за службу. Президента сопровождал его сын Николай в военном снаряжении, также вооруженный автоматом.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования и покинула страну. После этого в республике на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста не согласных с официальными итогами. Власти Белоруссии неоднократно заявляли, что действия протестующих управлялись из-за рубежа.