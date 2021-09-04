"Единая Россия" обучила более 100 тыс. человек для работы наблюдателями на выборах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" обучила более 100 тыс. человек для возможной работы наблюдателями на сентябрьских выборах, в общей сложности партия выставит в качестве наблюдателей 95 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба единороссов.

Партия завершает процесс обучения наблюдателей. "В общей сложности в организованном "Единой Россией" обучении приняли участие свыше 100 тыс. человек, оно прошло в режиме ВКС и очно в 30 регионах. Будущих наблюдателей ознакомили с правовой регламентацией избирательного процесса, обучили работе в мобильном приложении "Наблюдатель "Единой России", которое позволяет отслеживать ситуацию онлайн", - проинформировала пресс-служба.

Как напомнил глава федерального штаба общественной поддержки партии и сенатор Александр Карелин, "Единая Россия" выставит на избирательные участки 95 тыс. наблюдателей по всей стране, они будут контролировать легитимность выборов и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. "Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому. Главная задача - это, конечно, честные выборы, но сейчас главное - безопасность людей", - цитирует его пресс-служба единороссов.

В свою очередь, зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев обратил внимание, что обучение наблюдателей помогает не только отстаивать результаты выборов и интересы партий, от которых наблюдатели направлены на участок, но и отвечать на вопросы избирателей. "Это самая серьезная работа, она в какой-то степени волонтерская и требует существенной подготовки. Те, кто профессионально оценивают происходящее, - это наши помощники", - заявил он участникам обучения.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года. Одновременно состоятся выборы региональных и местных органов власти ряда субъектов РФ.