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Новый парк открыли для жителей поселения Федеровское в Сургутском районе ХМАО

В новом парке обустроили тротуарные дорожки, парковки, новое освещение, предоставили посетителям бесплатный доступ в интернет

СУРГУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Новый парк в рамках проекта по благоустройству шестого микрорайона открыли для жителей городского поселение Федеровское в Сургутском районе ХМАО, сообщает пресс-служба администрации района.

"На данный момент вложили 73 млн рублей. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить благоустраивать территорию вокруг нового места, в настоящее время уже разрабатываем идеи", - цитирует пресс-служба главу Сургутского района Андрея Трубецкого.

В новом парке обустроили тротуарные дорожки, парковки, новое освещение, предоставили посетителям бесплатный доступ в интернет. Помимо этого, в парке установили площадки для занятия спортом, спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет, отдельный спортивный комплекс для детей от 14 лет. В ближайшее время здесь также планируют обустроить скейт-парк для молодежи.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

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