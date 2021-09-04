В Печенгском округе Мурманской области высадили 3 тыс. сеянцев сосны

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сохраним лес" национального проекта "Экология" прошла на территории Печенгского муниципального округа в Мурманской области. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Чибис, отметив, что за время акции высажено 3 тыс. сеянцев сосны.

"Приняли участие во всероссийской акции "Сохраним лес". 3 тыс. сеянцев сосны высадили сегодня в Печенгском округе", - написал Чибис.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году особое внимание уделено Арктике, а первым регионом, принимающим всероссийскую акцию, стала Якутия. Цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, нужно выбрать событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.