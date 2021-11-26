В Карачаево-Черкесии за две недели очистили от мусора более 500 км берегов рек и озер

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии (КЧР) за две недели очистили от мусора берега 22 рек и четырех озер, общая протяженность береговой линии превысила 500 км. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Джашарбек Узденов.

"Во всех районах Карачаево-Черкесии прошли мероприятия по уборке берегов рек от мусора в рамках всероссийской акции "Вода России". Акции провели на берегах 22 рек и четырех озер. Традиционно наибольшее внимание при проведении акции участники уделили местам массового отдыха, расположенным на берегах водных объектов. Собрано 7,2 тыс. кубических метров отходов, это примерно 60 тыс. мешков. Протяженность убранной береговой линии - 517 км", - рассказал министр.

Он отметил, что в двухнедельной акции приняли участие более 57,6 тыс. человек, в том числе жители республики, волонтеры, представители общественных организаций, сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Всего за 8 лет действия акции участниками стали порядка 175 тыс. жителей Карачаево-Черкесии.

Экологические акции "Вода России" начались по всей стране благодаря федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", с 2019 года они проходят в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, лучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.