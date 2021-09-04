Полиция Парижа задержала трех участников беспорядков на акции против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Парижские правоохранители задержали в субботу трех участников беспорядков во время манифестации против санитарных пропусков. Об этом сообщили в полиции Парижа.

По ее информации, беспорядки произошли во время одной из акций в первом округе Парижа. Группа агрессивно настроенных манифестантов прорвала оцепление на площади Бастилии, которая стала конечным пунктом в маршруте демонстрантов, и двинулась в сторону коммерческого центра Форум де Аль. Подойдя к нему, манифесты ворвались в торговый комплекс, однако полицейские быстро оттеснили хулиганов.

По данным правоохранителей, в ходе инцидента никто не пострадал. "За насилие и оскорбление сил правопорядка задержаны три человека", - отметили в полиции.

В субботу по всей Франции прошел очередной, восьмой по счету, день протеста против санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса. Манифестации были организованы в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.