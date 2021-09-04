В Мурманской области собрали 50 тонн мусора в рамках проекта "Чистая Арктика"

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Итоги марафона арктических субботников в поддержку проекта "Чистая Арктика" подвели в Мурманской области, сообщили в субботу в комитете по молодежной политике региона. За три дня добровольцам удалось собрать почти 50 тонн мусора.

"Всего в результате трехдневного эко-марафона было собрано почти 50 тонн мусора. Самые масштабные мероприятия прошли на побережьях Кольского залива, Баренцева моря и озера Имандра, объединившие более 300 северян. Параллельно к акции подключились корпоративные волонтеры крупных компаний, юные активисты, неравнодушные горожане из разных уголков области, которые провели собственные субботники", - говорится в сообщении комитета. Самым отдаленным местом проведения акции стал ЗАТО Островной, где очистили береговую линию Питьевого озера.

Серия эко-акций в рамках проекта "Чистая Арктика" в Мурманской области прошла с припиской "От родника до океана", поскольку первый этап проекта в регионе - очистка побережья водоемов.

"Чистая Арктика"

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитанам ледоколов Дмитрию Лобусову и Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся очистить арктические территории от залежей металла и горюче-смазочных материалов.

Волонтерский проект "Чистая Арктика" объединяет общественность, научное сообщество, власть, бизнес и медийных личностей. Презентованная 5 июля в Общественной палате РФ программа уже получила широкую поддержку, в том числе представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.