Штормовое предупреждение из-за ветра объявили на 6 сентября в четырех районах Колымы

ТАСС, 5 сентября. Спасатели на понедельник, 6 сентября, объявили экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области в связи с прогнозируемым штормовым ветром, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 6 сентября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, <…> связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, 6 сентября в Магадане, а также Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах ночью и днем ожидается северо-восточный штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Сейчас в регионе дождливая погода и умеренный ветер.